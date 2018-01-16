



В школе №4 Великого Новгорода и гимназии «Гармония» завершились ремонты Елена Пилосова



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В четвертой школе Великого Новгорода и гимназии «Гармония» в конце декабря завершились ремонты, средства на которые были выделены из резервного фонда Президента. Несмотря на сжатые сроки, удалось сделать немало.

Перемены, прямо скажем, в гимназии «Гармония» произошли разительные. В здании начальной школы на выделенные 10 миллионов рублей из резервного фонда Президента отремонтировали целый третий этаж и актовый зал. Так что теперь малыши занимаются в совершенно новых, уютных, светлых классах.

Ремонт третьего этажа окончательно решил вопрос переезда начальной школы в предназначенное для неё здание. Сделали 10 учебных кабинетов, холлы, спальни, санитарные комнаты. Теперь, как говорит директор гимназии «Гармония» Андрей Селиванов, есть возможность дополнительно набрать один-два первых класса.

Вот кабинет, который летом показывали полпреду Николаю Цуканову. Тогда трудно было себе представить, что в короткие сроки удастся привести не то что это помещение, но и весь этаж в порядок. Ведь ремонт предполагался капитальный. Сроки были сжатые. Подрядчик уложился в три месяца, причем свою работу сделал качественно.

В четвертой школе внешне следы прошедшего ремонта можно заметить сейчас только в столовой и некоторых классах. Все основные работы скрыты от человеческого глаза. Но их проведения ждали давно. Шутка ли сказать, по торцу здания год назад пошла сквозная трещина, которая стала угрозой обрушения школы. Вердикт был однозначный – срочно делать капитальный ремонт. Ко времени пришлись и деньги из резервного фонда – два с половиной миллиона рублей.

Как рассказала директор школы № 4 Великого Новгорода Ирина Вейкова, первый день начала работ, 16 октября, запомнится теперь на всю жизнь. Здесь тоже на ремонт оставалось не более трех месяцев. Главная задача – сделать стяжку по всей стене, причем работы пришлось проводить в холода. К тому же на это время всей школе пришлось переехать к соседям в восьмую и там учиться во вторую смену. Трудности преодолели. Уже 20 декабря школьники вернулись в свое здание.





