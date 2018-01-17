



В Великом Новгороде прошла научно-практическая конференция по инновационным технологиям в сельском хозяйстве



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Инновационные технологии в сельском хозяйстве, особенно по заготовке кормов для животных, стали сегодня основной темой научно-практической конференции, которая прошла в новгородском институте повышения квалификации специалистов агропромышленного комплекса. Основной упор был сделан на развитие молочного животноводства. И, как отмечают специалисты, качество кормов здесь играет немаловажную роль.

Как повысить производительность в заготовке кормов, улучшить их состав; какие новые технологии могут применить сельхозпроизводители – все это обсудили участники конференции. Представители предприятий и научных институтов поделились опытом и рассказали о своих разработках. Например, доцент новгородского сельскохозяйственного института Сергей Павлов со студентами проанализировали, как заготавливают корма в СПК «Левочский» и предложили более современную технологию.

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Новгородской области Владимир Татаренко, в 2016-ом области удалось стабилизировать спад в производстве молока, но прошлый год вновь показал снижение. И такие обсуждения применения новых технологий должны помочь вывести отрасль на более качественный уровень работы.



