



Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова побывала в Малой Вишере



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Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова побывала в Малой Вишере. Поводом для ее приезда стала резолюция недавнего митинга, о котором рассказывали "Вести". Напомним, родители просили сохранить за учащимися здание начальной школы №2 и не переводить детей в помещения, которые занимают старшеклассники.

Беспокойство родителей связано с тем, что власти активно ищут здание под центр дополнительного образования «Созведие», который располагается сейчас на площадях, не соответствующих современным требованиям. Впрочем, Елена Филинкова успокоила людей: окончательное решение пока не принято и нужно найти такой вариант, чтобы права детей на образование (как основное, так и дополнительное) не были нарушены.

Родителей заверили, что все возможные варианты по размещению центра «Созвездие» будут обсуждать. И их в обязательном порядке пригласят для участия в этом разговоре. Пока же власти и Елена Филинкова готовы принять во внимание все возможные варианты. Детальная оценка предложенных инициатив уже началась. Эта работа продлится до апреля.



