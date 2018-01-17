



Руководство отдела Росгвардии по Новгородской области подвело итоги деятельности службы Ирина Демендеева



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В 2017 году по результатам работы сотрудников новгородского отдела Росгвардии было возбуждено 115 уголовных дел и составлено более трех тысяч административных протоколов. Эти цифры озвучили журналистам на брифинге, посвященном итогам работы ведомства.

Помимо этого бойцы Росгвардии продемонстрировали свою амуницию и вооружение. А еще эксклюзивно Вести увидели, как работает наряд при поступлении сигнала с «тревожной кнопки».

Новгородский отдел Росгвардии включает в себя 4 подразделения: ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и отделение лицензионно-разрешительной работы. Журналистов познакомили с техникой, стоящей на вооружении сотрудников спецподразделений. Например, вот этот прибор называется штангой. ОМОН использует его при обнаружении подозрительных предметов. Техника позволяет разрушить устройство, не взрывая его. Так было в марте этого года на Валдае, где мужчина угрожал подорвать многоквартирный дом.

Нелинейные радиолокаторы, устройства подавления энергии взрыва и многое другое. Особое внимание пистолетам, пулеметам и автоматам, - стрелять в Росгвардии умеет каждый. Однако на деле эти навыки применяются редко. Нарушители общественного спокойствия максимум бросаются с кулаками, но подготовленным сотрудникам не составляет труда их успокоить.





