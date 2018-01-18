Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Новгородцы теперь могут получить консультации и составить претензии по нарушению прав потребителей в МФЦ
Оксана Шведова
Фото  Видео репортаж Видео
Защищать свои права потребители теперь могут, воспользовавшись услугами МФЦ. В каждом центре сегодня готовы помочь правильно составить претензию, вернуть деньги за некачественный товар, и даже написать исковое заявление в суд. В каждом Многофункциональном центре для этого есть специалисты. А еще дважды в неделю эксперты Роспотребнадзора проводят в центрах госуслуг прием.
Ирина Дёшина купила сотовый телефон, обнаружила его неудобство и тут же отнесла в магазин в надежде поменять аппарат. Товар у девушки приняли со скандалом, отправили на проверку качества и долго сопротивлялись принять претензию. Ирина узнала, что в МФЦ ей смогут помочь и обратилась туда. Эксперты Роспотребнадзора научили Ирину, как правильно вести себя в таких случаях, чем аргументировать возврат качественного товара, и какие документы требовать у продавца.
Ольга Круглова тоже пришла в МФЦ за помощью специалистов. Оформила кредит с непомерной страховкой. Решила отказаться. Эксперты помогли девушке составить претензию в банк и обойтись без двойной переплаты за пользование заемными деньгами. Услуга, заверили эксперты, навязана.
В МФЦ у стойки Роспотребнадзора выстраиваются очереди. Покупателей и пользователей услуг учат правильно составлять претензии, требовать исполнения закона, а при необходимости составить исковые заявления в суд. Результат уже есть. Деньги за некачественный или не устраивающий товар возвращают, претензии рассматривают и дают официальные ответы. А еще, после обращений потребителей, в магазин или организацию по оказанию услуг может прийти внеплановая проверка.
За время после начала оказания новой услуги по защите прав потребителей в областные МФЦ обратилось более 1000 человек. Каждый получил помощь в решении своей проблемы. А еще, отмечают специалисты Роспотребнадзора, такие консультации весьма важны в тех районах, где еще нет отделений ведомства.

18.01.2018 17:51 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .