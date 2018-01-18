



Новгородцы теперь могут получить консультации и составить претензии по нарушению прав потребителей в МФЦ Оксана Шведова



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Защищать свои права потребители теперь могут, воспользовавшись услугами МФЦ. В каждом центре сегодня готовы помочь правильно составить претензию, вернуть деньги за некачественный товар, и даже написать исковое заявление в суд. В каждом Многофункциональном центре для этого есть специалисты. А еще дважды в неделю эксперты Роспотребнадзора проводят в центрах госуслуг прием.

Ирина Дёшина купила сотовый телефон, обнаружила его неудобство и тут же отнесла в магазин в надежде поменять аппарат. Товар у девушки приняли со скандалом, отправили на проверку качества и долго сопротивлялись принять претензию. Ирина узнала, что в МФЦ ей смогут помочь и обратилась туда. Эксперты Роспотребнадзора научили Ирину, как правильно вести себя в таких случаях, чем аргументировать возврат качественного товара, и какие документы требовать у продавца.

Ольга Круглова тоже пришла в МФЦ за помощью специалистов. Оформила кредит с непомерной страховкой. Решила отказаться. Эксперты помогли девушке составить претензию в банк и обойтись без двойной переплаты за пользование заемными деньгами. Услуга, заверили эксперты, навязана.

В МФЦ у стойки Роспотребнадзора выстраиваются очереди. Покупателей и пользователей услуг учат правильно составлять претензии, требовать исполнения закона, а при необходимости составить исковые заявления в суд. Результат уже есть. Деньги за некачественный или не устраивающий товар возвращают, претензии рассматривают и дают официальные ответы. А еще, после обращений потребителей, в магазин или организацию по оказанию услуг может прийти внеплановая проверка.

За время после начала оказания новой услуги по защите прав потребителей в областные МФЦ обратилось более 1000 человек. Каждый получил помощь в решении своей проблемы. А еще, отмечают специалисты Роспотребнадзора, такие консультации весьма важны в тех районах, где еще нет отделений ведомства.



