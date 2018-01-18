



В канун Крещения Господня в православных храмах Великого Новгорода начался чин великого освящения воды



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В канун Крещения Господня в православных храмах Великого Новгорода начался чин великого освящения воды. В Покровском соборе его провели все клирики храма: отец Игорь, отец Михаил, отец Димитрий и отец Александр. 19 января Православная церковь отмечает один из главных праздников – крещение Иисуса Христа в водах Иордана. Верующие вспоминают, что в этот день Христос принял Крещение от Иоанна Предтечи, и в этот момент ему была явлена Святая Троица: Сын Божий стоял в водах Иордана, Голос Бога Отца звучал с Небес, а Святой Дух сошел в виде голубя, поэтому праздник Крещения называется еще Богоявлением.

Считается, что крещенская вода обладает особой силой. Она полезна при лечении болезней, ею рекомендуют умываться. Многие верят, что такая вода помогает сохранить молодость и красоту.



