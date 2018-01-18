



Великий Новгород посетил основатель партии «Яблоко», кандидат в президенты России Григорий Явлинский Вадим Алексеев



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Рабочий день в Великом Новгороде Григорий Явлинский начал со встречи с партактивом, правда прессу на это мероприятие не пустили.

Григорий Явлинский посетил Рюриково городище. Экскурсоводом выступил Сергей Трояновский, председатель правления Новгородского общества любителей древности. Он рассказал о реставрации церкви Благовещения Богородицы на городище. Это второй храм, построенный после принятия Крещения. Очень сильно святыня пострадала в годы Великой Отечественной.

Виктор Попов, ведущий архитектор-консультант Новгородского музея-заповедника и человек, непосредственно причастный к реставрации этого храма, рассказал, как оформляли своды, застеклили арки, внутри теперь обогреваемое помещение. Главная цель - сохранить святыню и показать ее людям.

После Григорий Явлинский побывал в Новгородском кремле. Особо заинтересовался историей памятника «Тысячелетие России» и тем, как его распилили фашисты и, чуть было, не вывезли из Новгорода. Российской истории кандидат в президенты придает особое значение при агитации. Так выбор и пал на наш город.

После обеда Григория Явлинского встречали уже на предприятии «Дека», известном своим квасом на всю Россию. Экскурсия по производству, знакомство с новыми продуктами, а затем чаепитие с коллективом - потенциальными избирателями.

Также Григорий Явлинский побывал в телекомпании «Славия», ответив в студии "Вестей" на вопросы Сергея Даревского.



