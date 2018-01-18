Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Великий Новгород посетил основатель партии «Яблоко», кандидат в президенты России Григорий Явлинский
Вадим Алексеев
Фото  Видео репортаж Видео
Рабочий день в Великом Новгороде Григорий Явлинский начал со встречи с партактивом, правда прессу на это мероприятие не пустили.
Григорий Явлинский посетил Рюриково городище. Экскурсоводом выступил Сергей Трояновский, председатель правления Новгородского общества любителей древности. Он рассказал о реставрации церкви Благовещения Богородицы на городище. Это второй храм, построенный после принятия Крещения. Очень сильно святыня пострадала в годы Великой Отечественной.
Виктор Попов, ведущий архитектор-консультант Новгородского музея-заповедника и человек, непосредственно причастный к реставрации этого храма, рассказал, как оформляли своды, застеклили арки, внутри теперь обогреваемое помещение. Главная цель - сохранить святыню и показать ее людям.
После Григорий Явлинский побывал в Новгородском кремле. Особо заинтересовался историей памятника «Тысячелетие России» и тем, как его распилили фашисты и, чуть было, не вывезли из Новгорода. Российской истории кандидат в президенты придает особое значение при агитации. Так выбор и пал на наш город.
После обеда Григория Явлинского встречали уже на предприятии «Дека», известном своим квасом на всю Россию. Экскурсия по производству, знакомство с новыми продуктами, а затем чаепитие с коллективом - потенциальными избирателями.
Также Григорий Явлинский побывал в телекомпании «Славия», ответив в студии "Вестей" на вопросы Сергея Даревского.

18.01.2018 19:37 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .