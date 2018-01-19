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Губернатор посмотрел, как идут работы на площади Революции в Старой Руссе
Ирина Демендеева
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Работы по реконструкции площади Революции в центре Старой Руссы должны быть завершены через десять дней, - об этом губернатору Андрею Никитину сообщил глава Старорусского района Василий Бордовский. После этого начнется процедура сдачи площади в эксплуатацию.
Миллионы федеральных, областных и спонсорских рублей, несколько месяцев работы, и центральная площадь Старой Руссы почти готова принимать туристов, - уверен глава района. Напомним, «туристический кластер» в Старой Руссе создается в рамках федеральной целевой программы «Развитие въездного и внутреннего туризма». Поэтому внимание к этому объекту повышенное.
Вместе с тем, говорить об «идеальном ремонте», пожалуй, не стоит. Площадь должны были сдать еще в конце прошлого года, но тогда подрядчики сослались на введение режима чрезвычайной ситуации в районе и попросили продлить сроки. Их продлили. В этом году, уже в суде рассматривается аналогичная просьба. Помимо этого, сейчас в адрес строителей направлено 18 замечаний, которые им нужно устранить. Сам подрядчик об этих претензиях говорит неохотно.
Внимание Андрея Никитина также привлекла водонапорная башня, внешний вид которой, на фоне почти благоустроенной площади, пока не вызывает восторга.
Общеремонтные работы на центральной площади завершились недавно. Планируется, что через 10 дней подрядчик окончательно все доделает, и это место будет радовать своим видом и местных жителей, и туристов. Правда, перед этим строителям нужно будет официально сдать объект и, если потребуется, устранить выявленные недостатки перед вводом этого места в эксплуатацию.
Также Андрей Никитин побывал сегодня в Старорусском краеведческом музее в зданиях Спасо-Преображенского монастыря. Там глава региона посмотрел экспозиции и пообщался с ветеранами труда Старорусского района. Геннадий Мишагин всю жизнь занимался развитием сельского хозяйства, а Гельмут Капп возводил дома и строил дороги. Ветераны показали губернатору фотографии прошлых лет, поделились с ним воспоминаниями и высказали свое мнение о развитии Новгородской области, поскольку эти люди по-прежнему активно участвуют в общественной жизни Старорусского района.

19.01.2018 16:13 











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