



В канун 74-ой годовщины освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков на воинских мемориалах и захоронениях прошли памятные митинги



Фото Видео

В канун 74-ой годовщины освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков на всех воинских захоронениях и мемориалах областного центра прошли митинги и возложения цветов. Традиционно это событие объединяет несколько поколений новгородцев. У обелиска в честь подвига героев Советского Союза Герасименко, Красилова, Черемнова, которые закрыли своими телами амбразуры вражеский дзотов, было особенно многолюдно. После минуты молчания участники митинга вспомнили события 44 года, когда 20 января на стене Кремля водрузили красное знамя. Ну а Леонид Репин увидел родной город в 45-ом, когда вернулся из Литвы, куда его угнали немцы. Новгород было не узнать.

К сожалению, по состоянию здоровья непосредственных участников освобождения Новгорода на митингах не было. И на Ярославом Дворище, и на мемориальном кладбище в Колмово, где побывали "Вести", дань памяти освободителям и героям войны отдавали новгородские школьники и гимназисты. Старшеклассники из гимназии «Исток» исполнили музыкально-поэтическую композицию, посвященную боевому пути 14 воздушной армии и славным подвигам советских летчиков.

Митинги завершились возложением живых цветов и венков к мемориалам.



