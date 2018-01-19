



Новгородскую область с рабочим визитом посетил министр труда и социальной защиты Максим Топилин Оксана Шведова



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В Новгородской области работал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он побывал в Психоневрологическом интернате в Маловишерском районе. После трагического пожара в сентябре 2013-го года Правительство страны выделило средства на строительство нового социального учреждения в деревне Подгорное. На сегодня масштабные работы завершены.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин приехал в Подгорное по хорошему поводу - перерезать красную ленту и открыть один из самых современных психоневрологических интернатов страны. Первый жилой корпус здесь был возведен на средства «Акрона». Трехэтажное здание возвела новгородская компания «Трест-2». Затем в область поступили федеральные деньги, и началась глобальная стройка. Сегодня интернат - это уже 3 жилых комплекса на 200 мест, отдельный медицинский корпус, гостиница, клуб и столовая.

Что сделали для пациентов, министру показали наглядно. Максим Топилин оценил спальни (удобные для инвалидов), тренажерный зал, кабинет для релаксации, игровые, библиотеку и клуб. В каждом корпусе все продумано до мелочей - от специальной мебели для людей с ограниченными возможностями, до специальных тревожных кнопок на случай ЧП.

Сейчас 150 пациентов интерната с нетерпением ждут переезда в новые корпуса, особенно - молодые люди. У каждого из них появится возможность ходить в библиотеку, клуб, найти занятие по душе в игровой комнате и современном спортивном зале.

Комфортен и безопасен интернат не только внутри, но и снаружи: система видеонаблюдения по всему периметру, собственная пожарная часть, пульт охраны с круглосуточным дежурством.

В этом году в интернате планируется построить еще один корпус на 80 человек. В дальнейшем он будет рассчитан на 270 пациентов.



