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Открытие Рахманиновской скамейки дало символический старт мероприятиям, которые пройдут в год 145-летия великого композитора
Аэлита Тошкина
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В этом году вся мировая музыкальная общественность будет отмечать 145-летие со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера, уроженца новгородской земли Сергея Васильевича Рахманинова.
Весь год в нашей области пройдет под эгидой этого события: многочисленные концерты, лекции, новые туристические маршруты, экскурсии по Рахманиновским местам - это всего лишь малая часть тех грандиозных событий.
Основной план событий наметили за круглым столом «Рахманинов на Новгородчине: история продолжается…» в Центре музыкальной культуры имени великого композитора, на который собрались музыканты, исследователи, руководители музыкальных школ.
В рамках Рахманиновского года в Великом Новгороде пройдет музыкальный фестиваль, который стартует 17 марта и продлится до 26 апреля. Поклонники творчества композитора смогут услышать концерты фортепианной и симфонической музыки в исполнении начинающих музыкантов и коллективов с громкими именами.
В рамках Рахманиновского года в середине октября в Великом Новгороде планируется провести Международную научно-практическую конференцию «Рахманинов в истории и современности». Эстафету мероприятий готова принять и Старая Русса. Здесь пройдут Рахманиновские чтения, художественный конкурс «Слушаем музыку Рахманинова» с отчетной выставкой картин и конкурс лучших сочинений, посвященных жизни и творчеству гения русской музыки.
В перспективе рушане готовы создать музей Рахманинова на базе Детской школы искусств. А пока ее выпускница, уже прославленная пианистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Юнис Кварку исполнила для новгородских ценителей музыки цикл фортепианных миниатюр Петра Чайковского, Антония Аренского и Сергея Рахманинова.
Символический старт Рахманиновскому году дало открытие в Великом Новгороде так называемой рахманиновской скамейки. Ее автор - новгородский скульптор Михаил Ющенко. Спинка скамейки напоминает нотную тетрадь. А источником вдохновения скульптору послужил романс «Сирень», который композитор написал в один из самых счастливых периодов своей жизни, связанных с женитьбой на Наталье Сатиной.
Неслучайно, что цвет скамейки —сиреневый. По воспоминаниям современников композитора, он очень любил эти цветы, поэтому поклонники Рахманинова сделали невозможное - в январе нашли ветку белой сирени. А уже весной под окнами Рахманиновского центра расцветут кусты сирени, которые новгородцы посадили здесь прошлой осенью.


22.01.2018 17:27 











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