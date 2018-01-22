



В областном арбитражном суде рассматривали иск Федеральной налоговой службы о признании банкротом новгородского предприятия «Автобусный парк»



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В областном арбитражном суде рассматривали иск Федеральной налоговой службы о признании банкротом новгородского предприятия «Автобусный парк». Поводом послужил долг предприятия перед ведомством в 34 миллиона рублей. Буквально накануне заседания часть долга - 16 миллионов рублей - автобусный парк уже погасил. Сейчас эти деньги находятся на счетах судебных приставов. На оставшуюся часть долга юристы предприятия направили заявление о рассрочке. Как объяснили на суде представители автопарка, задолженность по налогам «перешла в наследство» от прежнего руководства, и на сегодня практически погашена. Изначально она составляла 95 миллионов рублей. Ликвидировать ее полностью, по словам ответчика, мешает невыплата городом и областью компенсаций за перевоз льготников.

Судья арбитражного суда посчитал целесообразным отложить рассмотрение иска до 20 февраля. За это время выплаты от предприятия поступят на счета налоговой службы и вероятно решится вопрос о рассрочке.

Добавим, на 2015 год, когда «Автобусный парк» передавали в ведение области, долги предприятия составляли 240 миллионов рублей. Сейчас большая часть этой суммы погашена.



