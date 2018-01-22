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У стелы Воинской славы прошел митинг, посвященный годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков
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20-го января 1944-го года артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий Москва салютовала войскам Волховского фронта, прорвавшим немецкую оборону и освободившим Новгород.
74 года спустя детали Новгородско-Лужской наступательной операции вспоминали на торжественном митинге, который традиционно прошел в центре Великого Новгорода, у стелы «Город воинской славы». Своеобразный «урок истории», подготовленный организаторами, дополняли выступления официальных лиц.
Поздравить горожан с 74-ой годовщиной освобождения Новгорода пришло руководство города и области, главный федеральный инспектор по Новгородской области, представитель Новгородской митрополии Русской Православной Церкви, и, конечно, один из главных героев праздника - участник Великой Отечественной войны; кавалер ордена Александра Невского, Почетный гражданин Великого Новгорода Александр Петрович Попов.
Память павших участники митинга почтили минутой молчания. Закончилось мероприятие салютом из стрелкового оружия и возложением цветов к стеле «Город воинской славы». Памятные венки и корзину с цветами в этот день возложили и в Кремле к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы», и месту, где 74 года назад освободители Новгорода водрузили Красное знамя.

22.01.2018 17:57 











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