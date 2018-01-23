



В областном центре началась конференция «Новгород и новгородская земля. История и археология» Юрий Левиков



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Эту конференцию посвятили памяти Николая Николаевича Гринева, долгие годы возглавлявшего Новгородский музей - заповедник. Именно он сумел сохранить это учреждение культуры и приумножить его фонды, он поддерживал новгородскую археологию в самые сложные времена и организовывал научную работу, в том числе конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология».

Огромной утратой для всех участников конференции стал также недавний уход из жизни блистательного лингвиста, занимавшегося чтением новгородских берестяных грамот, Андрея Анатольевича Зализняка. В общей сложности, он на протяжении трех с половиной десятилетий был неразрывно связан с историей нашего города, а его лекции собирали огромное число заинтересованных слушателей. По итогам археологических сезонов – осенью, в Москве, он каждый год рассказывал о последних открытиях из новгородской берестяной почты, и на последнюю такую встречу в октябре 2017 пришли более 800 почитателей его таланта.

В общей сложности за три дня работы конференции прозвучат 36 докладов и 11 сообщений. Предполагается, что ученые поделятся открытиями, сделанными летом на раскопах. А кроме того, предстоит обсудить некоторые вопросы сохранения археологических древностей: одна из тем последнего времени – оползание древнего вала – сейчас создана специальная комиссия, которая изучает, что происходит с земляными конструкциями и думает, как остановить разрушение.

Упомянули сегодня и о нескольких объектах, где археологи уже поработали и которые теперь готовы к показу туристам. В 2018 для посетителей откроют Белую Башню и церковь Благовещения на Городище.





