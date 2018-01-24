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Новгородские судебные приставы подвели итоги работы за 2017 год
Анжелика Королёва
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535 тысяч исполнительных производств на примерно шестьсот тысяч жителей области. Если рассчитать на душу населения, получается, что в прошлом году был должен едва ли не каждый новгородец. Больше всего по кредитам, далее в порядке убывания идут алименты, налоги, ЖКХ и ТЭК, штрафы. Общая сумма к взысканию на 2017 - 26 миллиардов рублей.

Из отдельных направлений главный судебный пристав Новгородской области Татьяна Безызвестных, в первую очередь, отмечает, конечно, успехи по социальной значимой категории исполнения: задолженность по зарплате в прошлом году уменьшилась на 10 процентов, а взыскание увеличилось на 6. Число исполнительных производств по алиментам снизилось до 6730, еще несколько лет назад приходилось говорить о десяти тысячах с лишним. Положительной динамики приставы добиваются как по-хорошему (разъяснительной и совместной работой), так и по-плохому. К примеру, благодаря одному только ограничению в праве управления транспортным средством было оплачено более 5 миллионов рублей задолженности по алиментам. К слову, с этого года рассчитаться с долгами можно только безналом.

В прошлом году работы у приставов, как известно, прибавилось. На них возложили надзор за коллекторскими агентствами. И хотя в Новгородской области ни одной подобной фирмы не зарегистрировано, 65 обращений на эту тему от граждан поступило. На коллекторов, внесенных в реестр в других регионах. Кстати, если раньше люди жаловались на оскорбления и угрозы, то теперь по большей части - на перебор звонков и смс.

В положительных итогах работы службы и недопущение ни единого ЧП в здании судов. Ну, а возвращаясь к взысканиям – естественно, хотелось бы стопроцентного исполнения всех судебных решений, - поделилась мечтами руководитель Управления ФССП России по Новгородской области Татьяна Безызвестных, но, при установленной минюстом планке в 48%, Новгородской области пока удалось достичь только 36-ти. Чему, разумеется, есть объяснения, в том числе статистические: нагрузка на каждого пристава-исполнителя возросла до 3700 исполнительных производств.
24.01.2018 15:09 











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