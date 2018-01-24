



В правительстве Новгородской области обсудили выполнение майских указов президента Елена Пилосова



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Выполнение майских указов Президента, в частности по повышению зарплат работников бюджетной сферы, сегодня стало основным вопросом обсуждения на встрече, состоявшейся в Правительстве Новгородской области.



В большом зале Правительства региона сегодня собрались чиновники, руководители учреждений, организаций, общественники. Вопрос на повестке дня – один из самых актуальных на протяжении последних лет, – повышение оплаты труда бюджетников. Соответствующий указ Президента, как известно, вышел в мае 2012 года. За это время на увеличение заработной платы областью было направлено десять с половиной миллиардов рублей. По озвученным сегодня данным повышение затронуло более 23 тысяч человек. Например, зарплата педагогов в дошкольных учреждениях увеличилась с 12800 рублей до 25000, у социальных работников она выросла более, чем в 2 раза; у врачей и медсестер - в полтора. Но средние показатели не всегда соотносятся с реальными цифрами, что и вызывает недовольство бюджетников.



Как доложили на совещании отраслевые министры, все показатели по повышению зарплат выполняются. В культуре, например, 100-процентный рост. В 2012 году сотрудники получали около 12 тысяч рублей, в 2018 – средняя зарплата составит почти 28 тысяч. Министр здравоохранения области Галина Михайлова согласилась, что термин "средняя заработная плата" не всегда понятен специалисту, поэтому в отрасли ввели систему эффективных контрактов, и с прошлого года каждый сотрудник может видеть, как рассчитывается его зарплата. В регионе – 55 учреждений здравоохранения, в которых трудятся почти 13 тысяч человек. Майские указы коснулись 67% медиков и, если у врачей в 2017 году показатель повышения зарплаты стоял в 164,7%, то в четвертом квартале он значительно вырос.



Как подчеркнула Галина Михайлова, для повышения зарплат медикам в 2018 году есть все условия. Главное, сделать его максимально прозрачным и понятным. И вот здесь уже с конкретным вопросом обратился главный врач областной станции переливания крови Руслан Джабраилов. По его словам, с этого года санитарки и средний медицинский персонал начнут получать практически одинаково, что не совсем логично. А термин "прочие работники" не только обижает людей, но и ставит других сотрудников вообще в неравное положение.



Андрей Никитин подчеркнул, что сначала идут майские указы, а на повышение зарплат другим сотрудникам постараются найти собственные бюджетные средства. Тем более, что это не единственные проблемы. У медиков и педагогов зарплата, например, растет только по основному месту работы, а совместительство сюда уже не входит. Эти вопросы также придется поднимать, правда, уже на федеральном уровне. Так что нюансов много, и они есть в каждой отрасли. В целом, на повышение зарплат новгородским бюджетникам в 2018 году предусмотрено более 768 миллионов рублей. Их средняя заработная плата должна составить без малого 28 тысяч рублей.



Как подчеркнул Андрей Никитин, чтобы начисление зарплат бюджетникам было понятным и прозрачным, теперь в систему контроля вливаются профсоюзы и общественная палата региона. Через месяц результаты работы должны быть озвучены по каждой отрасли и району в отдельности. Как дополнительный ликбез по зарплатам, в ближайшее время в правительстве откроется еще и горячая линия. "Я хочу понимать и быть спокоен, что задачи, поставленные президентом в 2012 году, у нас выполняются, и все деньги доходят до людей", - резюмировал встречу глава региона.



