



Прошло заседание Новгородской областной Думы Анастасия Тэммо



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В начале встречи Андрей Никитин поблагодарил депутатов за слаженную работу над бюджетом области. На поддержку регионального парламента Новгородское правительство рассчитывает и в этом году. Среди приоритетных тем: качество воды, строительство дорог, поддержка инициатив Президента, связанных с демографией.

Вопросы, внесенные в основную повестку дня, касались самых разных тем: от социальной поддержки населения до увеличенной два раза ставки налога на игорный бизнес. В нашей области она коснется 9-ти букмекерских контор. Бюджетный процесс тоже не исчез из поля зрения депутатов. Безвозмездные поступления в размере 37,5 миллионов рублей будут направлены на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории в Великом Новгороде. Заметное оживление в зале вызвал вопрос о размере базового денежного вознаграждения Губернатора в 18 году. А оно, напомнил Сергей Сорокин, напрямую влияет на доходы всех сотрудников органов власти.

Депутат Алексей Чурсинов выступил сразу с двумя законодательными инициативами, предложив ограничить на территории области продажу несовершеннолетним электронных сигарет и безалкогольных тонизирующих напитков. Поддержка коллег была единодушной. Правда, вопрос, посвященный энергетикам, был принят только в первом чтении. Нужна доработка.

На первый взгляд сугубо внутренний вопрос – об изменениях в регламенте областной думы, на самом деле касался принципиально важных для регионального парламента вещей, связанных со сроками внесения и порядком рассмотрения законопроектов. Такой же принципиально важный момент, обратила внимание своих коллег Елена Писарева, касается предоставления сведений депутатами о своих доходах и расходах. При подготовке отчета за прошлый год, народные избранники должны указывать теперь еще и информацию об отчуждении имущества в результате безвозмездных сделок.





