



Андрей Никитин встретился с представителями волонтерских движений Елена Пилосова



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Для более непринужденного общения с молодежью выбрали кафе. Главной темой разговора стали инициативы нового поколения новгородцев. Участница всероссийского форума добровольцев – 2017, координатор движения «Волонтёры-медики» Мария Семёнова, например, высказала идею по медицинскому сопровождению спортивных и массовых мероприятий, а также предложила помощь добровольцев поисковым отрядам.

Губернатор эту идею поддержал, в свою очередь предложив включиться волонтерам–медикам, среди которых не только студенты, но и молодые специалисты, как в разработку стратегии развития здравоохранения в целом, так и в оказание первичной помощи, особенно не селе.

Вообще предложений от молодежи было немало. Ведь на встречу собрались представители совершенно различных движений: студенческих отрядов, российского движения школьников, молодые парламентарии, спортсмены, волонтеры победы, победители и призеры конкурса эссе «Если бы губернатором был я…».

С энтузиазмом глава региона поддержал юнармейцев. Несмотря на то, что движение молодое, уже к 23 февраля новгородское отделение будет насчитывать не менее 500 человек, заверил Вячеслав Гусев. Движение действует во всех районах, а главная цель – открытие кадетских классов, чтобы потом ребята сразу могли поступить в военные ВУЗы.

«Волонтеры Победы» поделились своим желанием выпустить памятку для ветеранов, чтобы они знали, чем им могут помочь активисты движения. Например, просветить по части юридических вопросов или компьютерной грамотности заодно через интернет решили рассказать молодежи о своей работе, тем самым, привлечь новых волонтеров. Но здесь Андрей Никитин посоветовал изучить еще и опыт других регионов.

Такие встречи Андрей Никитин предложил сделать регулярными. Как пояснил глава региона, за решением ежедневных текущих вопросов есть опасность забыть, для кого ты это делаешь. А собравшаяся здесь молодежь как раз и есть те люди, которые определяют будущее Новгородской области.





