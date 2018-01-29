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В Чудове отметили 74 годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Оксана Шведова
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Это уже традиция-встречать день освобождения праздничным шествием по улицам города. В дружном строю, несмотря на мороз идут ветераны, дети войны и конечно нынешнее поколение. Как ни странно- очевидцев больше. Александре Каталовой было всего 10, когда в городе начали стрелять. Девочку с семьей отправили в Латвию, там они пробыли 3 года. Зимой 44-го, когда Чудово освободили, Саша вместе с родителями вернулась на Родину. В неузнаваемый разрушенный город.
Страшные военные годы ветераны и дети войны помнят и сейчас, спустя 74 года. С особым трепетом говорят о тех, кто не вернулся. Для них сегодня горит вечный огонь, читают стихи школьники и звучит залп.
Который год в день освобождения города чудовские школьники выносят Знамя Победы, созданное руками детей из сотни фрагментов. Красный квадрат с сотнями стихов и пожеланий - благодарность тем, кто не вернулся с войны.
Цветы, гирлянды и венки на мемориале были посвящены советским солдатам и офицерам, в ночь на 29 января 1944 года освободившим город от захватчиков. Тогда Советское информбюро сообщило: «войска Волховского фронта, сломили сопротивление противника, овладели крупным железнодорожным узлом ЧУДОВО, тем самым освободили от врага основную магистраль: Москва-Ленинград
29.01.2018 15:19 











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