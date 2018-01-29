



В Великом Новгороде прошел благотворительный показ документального фильма "Выход" Анастасия Тэммо



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20 тысяч рублей – именно столько денег передали семье маленького новгородца Кирилла Клещёва учащиеся 33 школы, ставшие зрителями благотворительного показа документального фильма "Выход", который прошел в кинотеатре "Новгород". Впереди – еще один сеанс, разрешение на который дал лично режиссер картины Антон Калюжный, посвятивший свою работу самому экстремальному виду спорта – бейксджампингу.



Документальный фильм "Выход" – это личная история Антона Колюжного, который, пожалуй, впервые за историю бейксджампинга, взялся рассказать всю правду об этом экстремальном виде спорта. Правду горькую. Начиная с 1981 года рискованные прыжки отняли уже 312 жизней. Большая часть героев фильма, друзей Антона, тоже погибли. На волоске висела и его жизнь: врачи до сих пор поражаются, как с такими травмами можно было спастись.



В борьбе за возможность просто ходить и создавалась эта дорогая во всех смыслах картина, материал для которой, как выяснилось, Антон Калюжный собирал в течение 12 лет. Здесь – не только красивые виды и счастливые лица успешно приземлившихся экстремалов. Здесь – встречи с родными бейсеров, которые переживают утрату до сих пор.



На встрече с новгородцами Антон Калюжный рассказал: бейксджампинг – это искушение, но, как у всякого красивого соблазна, есть и обратная сторона медали. И цена за этот риск – либо инвалидная коляска, либо гибель. Человек не должен подвергать себя смертельной опасности ради своих ощущений. Тем более, что, по признанию бывшего бейсера, какого-то особого удовольствия во время полета не испытываешь. Есть волнение, концентрация и огромные усилия над собой, чтобы победить животный страх.



А будет ли продолжение? Хотя сейчас - время сиквелов, навряд ли, ответил режиссер. Парашют, выброшенный в пропасть, означал только лишь одно: бейсджампинг в его биографии – перевернутая страница. В этой истории Антон Калюжный нашел свой ВЫХОД, за что, кстати, после показа не раз услышал слово "спасибо". Многие молодые ребята после просмотра фильма изменили отношение к своим экстремальным увлечениям.



