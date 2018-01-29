



Новгородские охотники присоединились к всероссийской акции "В защиту правильной охоты" Елена Пилосова



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Новгородские охотники присоединились к всероссийской акции "В защиту правильной охоты и кровного собаководства" и провели пикет за сохранение национальных традиций и культуры русской охоты. Поводом послужил законопроект, запрещающий контактную притравку охотничьих собак.



На пикет новгородские охотники со своими коллегами из Санкт-Петербурга, Вологды, Пскова собрались на испытательно-тренировочной станции "Перелесок" Маловишерского района. Подобные митинги, пикеты и даже конференции сейчас проходят по всей России. Поводом послужил законопроект, запрещающий контактную притравку собак, необходимую для их правильного обучения. Принятие документа инициировали зоозащитники, считающие подобные тренировки негуманными по отношению к диким животным. Госудма его одобрила, но Совет Федерации отклонил и отправил на доработку.



В поддержку решения сенаторов охотники подготовили резолюцию и собрали подписи. Пользуясь случаем, мы решили своими глазами посмотреть, что же такое на самом деле контактная притравка и узнать, насколько при этом страдают дикие животные. Стоит отметить, что испытательно–тренировочная станция "Перелесок", называемая в народе "притравочная", в Новгородской области - единственная.



Можно сказать, что главный сотрудник этой станции - кабан Боря, ему пять лет. Он - главный учитель собак по их правильному поведению в лесу. На самом деле, любой собаке нанести Боре какой-либо вред достаточно проблематично. Он просто не подпустит её к себе. А в диком лесу кабан или медведь вообще не даст нетренированному четвероногому помощнику охотника шанса остаться в живых. Чтобы собака умела правильно вести себя, она и проходит специальное обучение.



Что такое контактная притравка, нам продемонстрировал годовалый бигль по кличке Лорд. В вольер он заходит вместе с хозяином. Во время контактной притравки можно подбадривать питомца, давать ему команды. На испытании, то есть экзамене, который уже сдает другая собака - Фортуна, это запрещено, она работает самостоятельно.



По мнению охотников, охота – не только увлечение, но и контроль популяции диких животных, особенно при участившихся случаях бешенства, появлении медведей, лис, волков в населенных пунктах. Если лишить собак специальной подготовки, то они не смогут правильно вести себя со зверями и в итоге - помочь людям. А истории о растерзанных животных во время контактной притравки не имеют ничего общего с действительностью, считают профессионалы.



