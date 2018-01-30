



Новгородское правительство и Роскачество подписали соглашение



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Сегодня правительство Новгородской области и некоммерческая организация «Российская система качества» подписали соглашение о сотрудничестве. Предполагается, что это позволит властям предложить для исследования сотрудникам Роскачества товары местных производителей и соответственно продвинуть их на общероссийском рынке. К слову, за два года по всей стране уже изучены тысячи товаров и те, которые не выдерживают конкуренции – теряют места на полках магазинов, а те, которые получают достойную оценку, наоборот, зачастую вызывают интерес и у покупателей.

Помимо непосредственно исследования различных товаров, лучшим из них присваивают Знак Качества. Его обладателями уже стали и четыре новгородских товара. Пятый «Знак качества» сегодня вручили производителям кваса. Впрочем, по мнению губернатора области Андрея Никитина, в нашем регионе много производителей высококачественной продукции и всестороннее ее исследование может дать импульс к развитию производства.

Уже ближайшим летом, на полках в областных торговых сетях предполагается особо выделять товары, отмеченные Знаком качества.









