



«Русфонд» и ГТРК «Славия» продолжают совместную акцию помощи больным детям Аэлита Тошкина



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«Русфонд» и ГТРК «Славия» продолжают совместную акцию помощи больным детям. Сегодня мы расскажем об Алексее Полозове. Больной сахарным диабетом подросток уже год живет с инсулиновой помпой, для которой постоянно нужны расходные материалы.

По воспоминаниям мамы Алеши Полозова, история неизлечимой болезни началась внезапно 4 года назад. Сына стало не узнать: подвижный веселый мальчик начал таять на глазах. Ребенка лечили от ОРЗ, ОРВИ, гайморита, но улучшения не наступало.

Анализы показали высокий уровень сахара в крови. Алеша был экстренно госпитализирован в областную детскую клиническую больницу с диагнозом «Сахарный диабет 1 типа». Врачи подобрали дозы инсулина, прописали уколы шприц-ручкой. Но через некоторое время, несмотря на лечение, опять начались резкие скачки сахара, что привело к осложнениям: болезнь поразила сосуды ног, появились боли, онемение и судороги. К физической немощи добавились и комплексы. Мальчик перестал брать шприц–ручки, боялся что в школе все над ним будут смеяться.

Наблюдающий врач посоветовала перейти на помповую терапию. И в октябре прошлого года Алеше установили инсулиновый дозатор. Мучительные уколы, как и скачки сахара, остались в прошлом. Метаболической компенсации удалось достигнуть очень быстро. Но для стабильной работы помпы семья Полозовых должна сама покупать все необходимые расходные материалы, которые не оплачиваются государством. Мама Алеши Полозова работает педагогом, папа - токарем. Стоимость лечения - 133 тысячи 675 рублей. Для семейного бюджета эта сумма не по силам. Читатели сайта https://www.rusfond.ru соберут 100 тысяч 675 рублей. Не хватает 33 тысяч. Помочь Алеше Полозову может каждый неравнодушный зритель телеканала «Россия». Для этого достаточно отправить на короткий номер 5542 СМС-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения — 75 рублей. Только с нашей общей помощью, состраданием и милосердием, Алеша Полозов сможет жить такой же полноценной жизнью, как и все его ровесники: хорошо учиться, побеждать на олимпиадах по истории и английскому языку, увлекаться любимой игрой «Что?Где?Когда?».

В конце года Алеша Полозов вновь пройдет обследование в Детской областной больнице для коррекции доз инсулина. Подросток очень нуждается в нашей общей помощи. Напоминаем, что не хватает 33 тысяч рублей, остальные деньги соберут читатели «Русфонда». Достаточно отправить на короткий номер 5542 СМС-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте «Русфонда». Делать добрые дела и помогать стало проще.



