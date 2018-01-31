



Областные министры начали докладывать о планах отраслей на 2018 год Анжелика Королева



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Губернатор провел совещание «О задачах по социально-экономическому развитию Новгородской области». О планах отраслей доложили министры сельского хозяйства и природных ресурсов, а также руководители комитетов: ветеринарии, охотничьего хозяйства и рыболовства.

Основные приоритеты развития были озвучены уже в первые минуты совещания лично губернатором во вступительном слове, обозначившим задачи по развитию отраслей сельского и лесного хозяйства, недропользования, ветеринарной службы, охоты и рыболовства. В общем, по всем, внесенным в повестку, вопросам.

О ситуации и перспективах, докладывали, естественно, и непосредственные руководители, добавившие деталей и даже задач. Так, например, министр сельского хозяйства региона, предложила к намеченным губернатором планам по развитию «молочной отрасли, малых форм хозяйствования через кооперацию, переработки, селекции, сбора дикоросов и производства из них продукции» прибавить и развитие сельских территорий. Что же касается итогов, то, напомнила Елена Покровская, несмотря на плохую погоду прошлого года Новгородчине удалось сохранить лидирующие позиции и статус одного из крупнейших производителей сельхозпродукции на Северо-Западе. Провал, как говорил Андрей Никитин, у нас только по молоку – его мы производим в два раза меньше, чем потребляем.

Немало планов на ближайший год и у Министерства, образованного слиянием департамента природных ресурсов и комитета лесного хозяйства. Зона его ответственности достаточно широка: от мусорных свалок, до разбитых лесозаготовителями дорог.

В задачах на ближайший год также рекультивация отработанных месторождений, борьба с незаконными вырубками леса, увеличение использования лесного ресурса. По последнему пункту задел немалый: расчетная лесосека - 8 миллионов кубометров в год, используется всего 3 миллиона. В приоритете для лесной отрасли (уже, цитируя губернатора): обеспечение сырьем крупных лесопереработчиков, которые занимаются лесовосстановлением, платят налоги и создают рабочие места.





