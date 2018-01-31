



Великий Новгород с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов Анастасия Тэммо



Фото Видео

Программа пребывания в Великом Новгороде в Александра Беглова началась с посещения Кремля. В сопровождении первых лиц области полпред возложил цветы к мемориалу “Огонь вечной славы”. После чего губернатор Андрей Никитин доложил о положении дел в регионе, обратив внимание, что в бюджете 18 года предусмотрены все необходимые средства для выполнения майских указов Президента.

Эффективно решается вопрос по школьному образованию. Построена школа в «Ивушках», еще одну в областном центре сдадут к июне. Следующий на очереди – Боровичи. Чтобы развивать дополнительное образование и современные формы обучения, детей нужно переводить из старого здания в новое, отметил губернатор.

Кроме этого, полномочный представитель Президента в Северо-Западном округе обозначил основные приоритеты в работе Правительства Новгородской области на 2018 год. Помимо выполнения майских указов, нужно обеспечивать жильем детей-сирот, уходить от второй смены в школах и делать все, чтобы с местами в детских садах не было проблем.

Андрей Никитин напомнил, что благодаря поддержке Президента удалось отремонтировать дорогу Крестцы, Окуловка, Боровичи – второй по значимости экономический центр Новгородской области. Кстати, сегодня многие инвестиционные проекты, которые находятся сейчас на старте, расположены именно в треугольнике Боровичи, Валдай и Окуловка, поскольку здесь строится трасса М11. Общая сумма проектов, которые будут запущены в ближайшие 3-4 года, - 40 миллиардов рублей.

Поле рабочих встреч в областном правительстве Александр Беглов посетил гимназию “Гармония”, где в прошлом году на средства резервного фонда Президента был проведен капитальный ремонт третьего этажа для увеличения числа учебных мест. Напомним, на эти цели было выделено 10ть миллионов рублей. Директор гимназии Андрей Селиванов рассказал, что после работ здесь открылись 11 учебных классов, две спальни, два кабинета для изучения иностранного языка, четыре санитарных зоны и актовый зал. Во время своего визита Александр Беглов встретился и с учащимися начальной школы и их родителями.

Полпред задержался у стенда с фотографиями гимназии «Гармония» до ремонта и высоко оценил качество проведенных работ. Отметим, что всего из средств резервного фонда Президента в порядок были приведены 23 социальных объекта. Главным образом - детские сады, школы и больницы.



