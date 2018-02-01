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На заседании думы Великого Новгорода депутаты рассмотрели более десяти вопросов
Юрий Левиков
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Первый вопрос - изменения в программе приватизации на 2018 год. В последний момент мэрия сняла с рассмотрения вопрос о продаже «Ритуса», поскольку это вызвало дискуссию на заседаниях депутатских комиссий. В итоге, список выставляемых на торги муниципальных объектов пополнился лишь тремя помещениями.
Екатерина Красновидова доложила депутатам и о текущих изменениях в бюджете города. Народные избранники уточнили один момент – о разработке проектно-сметной документации в рамках программы формирования современной городской среды. В первую очередь шла речь о грядущем благоустройстве набережных Волхова. Цена вопроса – около 40 миллионов рублей. Из них только 4 миллиона заплатит город, и, по словам мэра Юрия Бобрышева, с проектом есть большая вероятность попасть в программу Ростуризма и получить федеральные средства.
Еще один вопрос касался использования официальных символов Великого Новгорода. Тот же городской герб мог бы, по мнению депутатов, стать одним из основных образов, так или иначе ассоциирующихся с нашим городом. В то же время, депутаты отметили, что сначала идею с гербом нужно обсудить, потому законопроект о популяризации официальных символов Великого Новгорода пока приняли лишь в первом чтении. Также во время заседания депутаты назначили публичные слушания по внесению поправок в устав города и определились с датой ежегодного отчета мэра города. Предполагается, что Юрий Бобрышев выступит перед народными избранниками 29 марта.

01.02.2018 16:17 











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