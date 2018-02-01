



На расширенной коллегии регионального Следственного Управления обсудили итоги работы в 2017 и задачи на этот год



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Итоги работы в 2017 и задачи на этот год стали основными вопросами обсуждения на расширенной коллегии регионального Следственного Управления. В ней приняли участие сотрудники аппарата и представители силовых ведомств региона. Как отметил руководитель управления Николай Коннов, в прошлом году общее число преступлений сократилось на 7 процентов. Стабильно высокой остается раскрываемость убийств, существенно улучшилась работа по уголовным делам прошлых лет. Но самой актуальной задачей по-прежнему остается безопасность подрастающего поколения и выявление преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В прошлом году зарегистрировано 260 таких случаев, было возбуждено 88 уголовных дел.

Коррупция, невыплата заработной платы, налоговые нарушения - сотрудники регионального Следственного Уравления принимали активное участие в раскрытии и этих преступлений. Вместе с тем Николай Коннов обратил внимание своих подчиненных и на существенные недостатки в работе. Например, на возврат уголовных дел на доследование или на недостаточную оперативность в расследовании. Прокурор области Андрей Гуришев в этот список добавил незаконные отказы в возбуждении уголовных дел, несоблюдение сроков предварительного расследования.

В тоже время прокурор подчеркнул улучшение общей организации работы Следственного Управления, а также более активное межведомственное взаимодействие. Положительно работу СУ оценил и заместитель руководителя администрации губернатора Игорь Верходанов. Наряду с другими задачами он рекомендовал обратить особое внимание на деятельность предприятий в сфере ЖКХ.



