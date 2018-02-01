



Новгородские школы начали принимать заявления от родителей будущих первоклассников Оксана Шведова



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Начался прием заявлений в школы от родителей будущих первоклассников. К этому моменту мамы и папы готовились заранее - некоторые провели возле школ долгие часы ожидания.

Двери для родителей вопреки всем правилам новгородские школы открыли уже в 6 вечера. Мамы, папы, бабушки и дедушки по очереди дежурили в холле - на случай, если интернет-портал госуслуг даст сбой. Массовой истерии, как в прошлом году, к счастью, не произошло. Сказался печальный опыт и обещания властей, что региональная система зачисления будет работать исправно. За первые 1,5 часа на портале уже было 2000 заявлений, чуть позже ресурс завис, но к утру заявок стало вдвое больше. Самой престижной, по мнению родителей, оказались гимназия №4 на Зелинского и школа «21-го века» - №36. И там, и там в этом году родителей будущих первоклашек принимали по высшему разряду.

Главным для каждого в эту ночь было успеть зарегистрироваться на портале как можно раньше. Тем самым увеличивались шансы быть зачисленными в нужную школу. В «Ивушках», например, мест для первоклашек всего 125, а желающих - 370. В приоритете у родителей не только престиж учебного заведения, а и его близкое расположение.

Для директора гимназии №4 Елены Матвеевой эта ночь тоже была бессонной. В ее школе с углубленным изучением английского языка хотят учиться 420 первоклашек, при том, что мест всего 125. Что делать со всеми желающими, директор не знает. Также как и то, разрешат ли ей новые санитарные правила открыть 5 первых классов.

Принимать заявления в 1-ые классы школы будут до 1 июля. По-прежнему это можно сделать на портале госуслуг, в МФЦ и школах. Официальные данные о зачисленных с 1-го февраля будут известны в 12 февраля.



