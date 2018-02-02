Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде начался российско-белорусский семинар для тележурналистов
Ирина Демендеева
Фото  Видео репортаж Видео
Такой семинар проводится впервые. Инициаторами выступили общественное объединение «Друзья-сябры», в которое входят представители СМИ из нашей страны и республики Беларусь, а также телеканал «Россия-24».
В течение нескольких дней журналисты познакомятся с работой ГТРК «Славия», пресс-служб регионального правительства и МЧС, а также посетят мастер-классы российских журналистов.
Поощрительной командировкой называют белорусские журналисты этот семинар. Поощрительной – потому, что не часто удается съездить в другой город не по работе. А командировкой – потому, что в первую очередь этот визит все же не отдых, а обмен опытом. Великий Новгород неслучайно был выбран для старта этого семинара. Сейчас телекомпания «Славия», входящая в холдинг ВГТРК, активно переходит на цифровое вещание: меняется оборудование и обновляются студии. Аналогичный процесс идет и в Белоруссии.
Если на «Славии» журналисты чувствовали себя как дома, то на территории новгородских спасателей им пришлось попробовать себя в новой роли - в роли пожарных. Кстати, белорусские телевизионщики сами захотели увидеть работу новгородского МЧС. И увидели. Специально для них в этот день открыли специальных тренажер – дымокамеру, выдали боевки и отправили «на задание». Задача – максимально быстро преодолеть лабиринт. Сделать это не так просто, как кажется. Во-первых, тяжелая форма не дает особо двигаться, во-вторых, идет психологическое давление: громкие звуки и дым, даже у специалистов вызывают панику, что уж говорить про обычных людей… И все же гости не подкачали.
Также сегодня наши коллеги из Белоруссии увидели тренировку новгородских спасателей. Приняли участие в круглом столе по вопросам взаимодействия со СМИ и обсудили, какие новости из регионов могут быть интересны жителям всей страны.


02.02.2018 17:03 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .