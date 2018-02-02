



В Великом Новгороде начался российско-белорусский семинар для тележурналистов Ирина Демендеева



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Такой семинар проводится впервые. Инициаторами выступили общественное объединение «Друзья-сябры», в которое входят представители СМИ из нашей страны и республики Беларусь, а также телеканал «Россия-24».

В течение нескольких дней журналисты познакомятся с работой ГТРК «Славия», пресс-служб регионального правительства и МЧС, а также посетят мастер-классы российских журналистов.

Поощрительной командировкой называют белорусские журналисты этот семинар. Поощрительной – потому, что не часто удается съездить в другой город не по работе. А командировкой – потому, что в первую очередь этот визит все же не отдых, а обмен опытом. Великий Новгород неслучайно был выбран для старта этого семинара. Сейчас телекомпания «Славия», входящая в холдинг ВГТРК, активно переходит на цифровое вещание: меняется оборудование и обновляются студии. Аналогичный процесс идет и в Белоруссии.

Если на «Славии» журналисты чувствовали себя как дома, то на территории новгородских спасателей им пришлось попробовать себя в новой роли - в роли пожарных. Кстати, белорусские телевизионщики сами захотели увидеть работу новгородского МЧС. И увидели. Специально для них в этот день открыли специальных тренажер – дымокамеру, выдали боевки и отправили «на задание». Задача – максимально быстро преодолеть лабиринт. Сделать это не так просто, как кажется. Во-первых, тяжелая форма не дает особо двигаться, во-вторых, идет психологическое давление: громкие звуки и дым, даже у специалистов вызывают панику, что уж говорить про обычных людей… И все же гости не подкачали.

Также сегодня наши коллеги из Белоруссии увидели тренировку новгородских спасателей. Приняли участие в круглом столе по вопросам взаимодействия со СМИ и обсудили, какие новости из регионов могут быть интересны жителям всей страны.





