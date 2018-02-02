



75 лет назад завершилась Сталинградская битва



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Ровно 75 лет назад завершилась Сталинградская битва. Самый известным героем этого сражения навеки останется новгородец Яков Федотович Павлов. 58 дней он и еще 25 бойцов отражали ожесточенные атаки гитлеровцев в четырёхэтажном доме, который потом назвали именем сержанта. На аллее героев западного кладбища, кроме Якова Федотовича Павлова, похоронен ещё один участник Сталинградской битвы – герой Советского Союза лётчик Александр Васильевич Мартынов. На его боевом счету 17 лично сбитых самолётов противника и 16 - в групповых боях. Сегодня в Великом Новгороде живет единственный участник Сталинградской битвы, вдова Александра Мартынова – Анна Игнатьевна. Она нашла силы накануне лично прийти к мемориальным могилам героев Сталинградской битвы на Западном кладбище, чтобы положить цветы и вспомнить боевых товарищей. С каждым годом ветераны уходят, но остается гордость за их подвиги, которые испытывает сегодняшнее поколение.

Подвиги героев Сталинградской битвы не раз вдохновляли художников. К 75-летию важной победы сотрудники Государственного музея художественной культуры Новгородской земли приурочили выставку одной картины. В центре внимания – графическая работа известного новгородского художника Эдуарда Иванова, созданная в 1984-ом году в память о нашем знаменитом земляке, подвиг которого навеки связан с историей Великой Отечественной.

Картина является частью коллекции графических и живописных работ, которая передала в дар музею вдова художника. Напомним, что сам проект - выставка одной картины – призван знакомить зрителей с предметами хранения из различных коллекций музейного собрания.



