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В этом году все пенсионеры, наряду с другими льготниками, смогут получить налоговый вычет за земельный участок в шесть соток


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В этом году все пенсионеры, наряду с другими льготниками, смогут получить налоговый вычет за земельный участок в шесть соток. О нововведениях в законодательстве сегодня рассказали на брифинге в региональном управлении налоговой службы. Ранее вычетом в размере десять тысяч рублей от кадастровой стоимости земли пользовались только Герои Советского Союза, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалиды. Теперь же налоговую льготу могут получать все пенсионеры.
Этот вычет новгородцы смогут получить уже за 2017 год. Соответствующее заявление для этого необходимо подать в налоговую инспекцию до 1 июля. В дальнейшем документы будут принимать до 1 ноября. При этом, если гражданин уже пользовался подобным вычетом, повторно подавать сведения не надо. Стоит отметить, что если площадь участка всего шесть соток, то сумма налога будет равна нулю, а если более, например 20, то налог будет исчисляться с 14 соток. Также на брифинге сотрудники налоговой инспекции рассказали об измененном порядке применения льгот по транспортному, земельному и имущественному налогам.
Если документы отсутствуют, то подтверждение на льготу сотрудники налоговой запросят сами. Заявление необходимо подавать всего лишь один раз и лучше это сделать до конца мая. В том случае, если гражданин не знает, какие льготы ему положены (а они могут быть федеральные, региональные и муниципальные), то эту информацию можно уточнить на сайте налоговой, или в инспекции по месту жительства.

02.02.2018 17:13 











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