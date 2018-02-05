



В Новгородском ЗАГСе поздравили две семьи, которые первыми в области получили выплаты на рождение первенца



Фото Видео

В новгородском ЗАГСе губернатор Андрей Никитин и председатель областной думы Елена Писарева поздравили с рождением первых детей семьи Буториных и Жуковых. Новорожденные Роберт и София появились на свет в январе этого года, а их родители стали первыми в области получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, учрежденной Президентом России.

Маленькая София появилась на свет 3 января. Долгожданная малышка – теперь главное счастье их семьи. Мама Марина и папа Кирилл говорят: радость от воспитания ребенка словами не передать, а выплаты от Президента – неплохое подспорье для молодой семьи.



