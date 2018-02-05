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Волонтерские организации Великого Новгорода и области отметили начало Года добровольца масштабной презентацией на Софийской площади
Юрий Левиков
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Первыми на сцену вышли представители поисковой экспедиции «Долина». Для них работа по подъему останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, уже не просто дело, а, зачастую, образ жизни.
Тему патриотического воспитания развивают и «Волонтеры победы». Для них помощь пожилым – одно из ключевых направлений в работе. Более того, в это объединение вступают целыми семьями: сначала папа Никита стал добровольцем, потом и его 6 летний сын Егор.
Одним из самых запоминающихся стало выступление новгородских моржей. Любители зимнего плавания всех приглашали искупаться и вступить в ряды морозоустойчивых.
Российский Красный Крест, волонтеры-медики, добровольцы- пожарные, поисковики-спасатели, защитники животных, объединения школьников и студентов – все они призывали творить добрые дела и присоединяться к волонтерскому движению.
Владимир Путин объявил 2018-ый Годом добровольца. Внести свой вклад, оказать посильную помощь тем, кто в этом действительно нуждается, может каждый желающий. Ну а прошедший праздник показал весь спектр направлений, чтобы наполнить свою жизнь смыслом.

05.02.2018 17:58 











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