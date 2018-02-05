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В правительстве Новгородской области прошло большое совещание, посвященное вопросам развития культуры и сохранения культурного наследия региона
Анастасия Тэммо
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Происходящее в большом зале регионального правительства Андрей Никитин назвал «сверкой часов». Сверяли действия тщательно, выверяя с точностью до секунды. Несмотря на то, что в докладе Владимира Вербило, назначенного на должность министра культуры, информации о районах звучало не много, в целом с идеей доклада губернатор согласился. Информационных ресурсов для продвижения Новгородской области, действительно, должно быть задействовано в разы больше.
Открытие трех объектов музея-заповедника: Белой башни, церкви Благовещения на Рюриковом городище, экспозиции по роману Достоевского “Братья Карамазовы” – только начало большого списка главных культурных событий года. Здесь же – рок-фестиваль «Кинопробы», княжья Братчина, проект «22 выходных», который с мая по сентябрь развернется на новгородском Торгу, театральное «Вече» и одноименный фестиваль исторических фильмов.
О деятельности созданного театрально-концертного агентства Новгородской области (сокращенно НОТКА) было сказано много и одновременно мало. Доклад о планах филармонии, театра драмы, киноцентра и Дома народного творчества губернатора категорически не устроил.
Кстати, к 75-летию освобождения Новгорода губернатор призвал отнестись с особым вниманием. Праздник этот должен быть не только в виде речей. Наша задача – сделать масштабное городское событие, - подчеркнул Андрей Никитин. И оценка, которую поставил он подготовке к сегодняшнему совещанию по культуре – «четверка» с жирным минусом – тоже должна быть исправлена.

05.02.2018 18:06 











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