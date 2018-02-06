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Открытые городские соревнования по лыжному спорту в рамках 36-ой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» пройдут 10 февраля
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Новгородским журналистам проанонсировали открытые городские соревнования по лыжному спорту, которые пройдут 10-го февраля в рамках 36-ой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Местом проведения центрального областного забега в этом году, как известно, вновь выбрана Окуловка. Однако своя особенность будет и у состязаний в областном центре. Их решили провести под девизом «От «Лыжни России» – к комплексу ГТО», дав участникам возможность заодно сдать еще и норматив по лыжным гонкам.
Регистрацию на новгородскую «Лыжню России» организаторы рекомендуют до последнего не откладывать, в том числе из-за ограниченных запасов атрибутики. Припоздавшие рискуют остаться без сувенира. Заранее можно зарегистрироваться в городском Управлении по физкультуре и спорту по адресу: Черемнова-Конюхова, дом 8. 7 февраля специалисты будут заниматься этим с 14.00 до 17.00. Желающим сдать норматив по лыжным гонкам необходимо пройти дополнительную регистрацию – на сайте http://www.gto.ru
Добавим, что возраст участников соревнований не ограничен. Так что «Лыжня России» в прямом смысле доступна всем желающим. Погоду на 10 февраля прогнозируют благоприятную: небольшой снег и температуру минус 5 – минус 8 градусов. Первый забег (для дошкольников) запланирован на 10.45, открытие – на 11.00. Финальное награждение организаторы предполагают провести в 14.10.

06.02.2018 16:18 











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