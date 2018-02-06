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Новгородские фермеры, объединенные в партнерство «Вече», обсудили свои перспективы
Лилия Кудряшова
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Некоммерческое партнерство «Вече» подвело итоги своей деятельности в минувшем году и спланировало работу на год наступивший. Напомним, в это объединение входит 60 фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новгородской области.
Владимира Комарова, личное хозяйство которого постепенно переросло в животноводческую ферму, из всей обширной повестке особо интересовал вопрос льготного кредитования. В прошлом году ему удалось получить грантовую поддержку. Но средств на развитие все равно не хватает.
Обо всех возможностях кредитования фермерам рассказала Елена Покровская, глава регионального Министерства сельского хозяйства. 100 миллионов рублей на льготные кредиты, выделенные федеральным бюджетом, должно хватить на все нужды, считает она.
Есть хорошая информация для тех, кто, не сумев получить кредит по льготной ставке, взял его на развитие фермы на коммерческих условиях.
Председатель некоммерческого партнерства фермеров Иван Пиреев считает, что ситуацию с получением льготных кредитов, с завоеванием рынка сбыта, да и все остальные проблемы фермерам решать будет легче, если развивать кооперацию. Говорит, весь мир так работает.
Завершилось собрание выборами председателя «Вече». Решением большинства полномочия главы некоммерческого партнерства фермеров вновь останутся за Иваном Пиреевым.
06.02.2018 16:32 











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