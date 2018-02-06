



Контрольно-административное управление мэрии Великого Новгорода предупреждает о неизбежности санкций за нечищенные тротуары Анастасия Тэммо



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Роструд призвал работодателей учесть сложные погодные условия, с которыми сталкиваются в эти дни их сотрудники. Причинами опозданий на службу все чаще становятся перебои в работе общественного транспорта. Впрочем, и до него еще надо добраться по нечищеным тротуарам.

Иван Михайлов – инвалид по зрению. При тотальной слепоте главное его спасение – собака-поводырь. Но этой зимой даже лабрадор Ермак выручает с трудом. После обильных снегопадов простучать тростью дорогу, или “прощупать ее”, как говорит сам Иван, практически невозможно.

Иван – человек семейный. Из дома выходит несколько раз за день. Ребенка в школу отвести, в магазин сходить, выгулять Ермака. Основной маршрут: улицы Зелинского – Ломоносова – Свободы. Малейшее промедление городских служб в уборке, - и дорога становится настоящим испытанием. Даже сейчас, когда для зрячего человека она кажется вполне благополучной: снег расчищен, посыпан песочек.

С жалобами Ивана Михайлова специалисты контрольно-административного управления мэрии согласны. И со своей стороны реагируют, выписывая предписания. В данном случае речь идет об учреждении Городское хозяйство и ООО “Мехуборка”. Вообще, начиная с января, в адрес управляющих компаний и исполнителей муниципального контракта было оформлено уже больше 50-ти предписаний. Речь идет о своевременной уборке проезжей части и тротуаров (чаще всего их расчищают не на всю ширину – это видно даже в центре города), а также о сбивании сосулек.

В случае с Иваном Михайловым ситуация вообще грозит судом. Прокуратура согласилась выступить с исковым заявлением в защиту инвалида, который уже на протяжении 3 лет жалуется на то, как проходит уборка его улицы. Впрочем, судя по тому, что дело на Зелинского не стоит, явно указывает на то, что предписания контрольно-административного управления – тоже вполне эффективный способ решения проблемы.

У каждого предписания – свой срок. По истечении которого контрольно-административное управление мэрии имеет полное право привлекать нарушителей к ответственности. Должностные лица штрафуются на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностные – от 50 до 100 тысяч.



