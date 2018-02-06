Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Контрольно-административное управление мэрии Великого Новгорода предупреждает о неизбежности санкций за нечищенные тротуары
Анастасия Тэммо
Фото  Видео репортаж Видео
Роструд призвал работодателей учесть сложные погодные условия, с которыми сталкиваются в эти дни их сотрудники. Причинами опозданий на службу все чаще становятся перебои в работе общественного транспорта. Впрочем, и до него еще надо добраться по нечищеным тротуарам.
Иван Михайлов – инвалид по зрению. При тотальной слепоте главное его спасение – собака-поводырь. Но этой зимой даже лабрадор Ермак выручает с трудом. После обильных снегопадов простучать тростью дорогу, или “прощупать ее”, как говорит сам Иван, практически невозможно.
Иван – человек семейный. Из дома выходит несколько раз за день. Ребенка в школу отвести, в магазин сходить, выгулять Ермака. Основной маршрут: улицы Зелинского – Ломоносова – Свободы. Малейшее промедление городских служб в уборке, - и дорога становится настоящим испытанием. Даже сейчас, когда для зрячего человека она кажется вполне благополучной: снег расчищен, посыпан песочек.
С жалобами Ивана Михайлова специалисты контрольно-административного управления мэрии согласны. И со своей стороны реагируют, выписывая предписания. В данном случае речь идет об учреждении Городское хозяйство и ООО “Мехуборка”. Вообще, начиная с января, в адрес управляющих компаний и исполнителей муниципального контракта было оформлено уже больше 50-ти предписаний. Речь идет о своевременной уборке проезжей части и тротуаров (чаще всего их расчищают не на всю ширину – это видно даже в центре города), а также о сбивании сосулек.
В случае с Иваном Михайловым ситуация вообще грозит судом. Прокуратура согласилась выступить с исковым заявлением в защиту инвалида, который уже на протяжении 3 лет жалуется на то, как проходит уборка его улицы. Впрочем, судя по тому, что дело на Зелинского не стоит, явно указывает на то, что предписания контрольно-административного управления – тоже вполне эффективный способ решения проблемы.
У каждого предписания – свой срок. По истечении которого контрольно-административное управление мэрии имеет полное право привлекать нарушителей к ответственности. Должностные лица штрафуются на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностные – от 50 до 100 тысяч.

06.02.2018 17:20 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .