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В Пестовском районе завершились соревнования первенства Северо-Западного федерального округа по биатлону среди спортивных школ
Максим Петров
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Соревнования по биатлону столь высокого уровня Новгородская область принимает впервые. В Пестовский район приехали десять команд Северо-запада России. Это 70 юных спортсменов. У биатлонистов было несколько дней, чтобы проявить себя и оценить новую для них спортивную базу.
Новгородскую область представляли только 3 человека. Дело в том, что большинство воспитанников пестовской спортивной школы в эти дни выступали на первенстве России по лыжным гонкам в Рыбинске. Таким образом, в общекомандном зачете мы заняли лишь 9 место, но индивидуально наши ребята проявили себя не плохо. Особенно порадовала тренерский штаб Ксения Шорохова, которая заняла пятое место в спринте.
Три дня – три вида гонки: спринт, преследование и эстафета. Все как в большом биатлоне, только винтовки не малокалиберные, как у взрослых, а пневматические. Еще одно отличие – протяженность стрелкового коридора, который здесь всего десять метров вместо олимпийских 50-ти.
В общекомандном зачете первые два места заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, что не удивительно, Северную столицу представляли сразу четыре команды. Бронзовые медали ушли к ребятам из Мурманской области. Теперь спортсмены, показавшие лучшие результаты в Пестово представят Северо-западный федеральный округ уже на всероссийском юниорском турнире по биатлону. Он пройдет в марте в Смоленске.

07.02.2018 18:20 











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