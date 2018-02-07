



Городская прокуратура продолжает рейды по зимней уборке Великого Новгорода Елена Пилосова



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Уборка областного центра от снега на протяжении последних дней остается самой обсуждаемой в городе темой. Новгородцы жалуются не только на плохо очищенные дороги, но и проезды, тротуары, остановки. Сегодня в рейд по остановочным комплексам вышли сотрудники прокуратуры Великого Новгорода.

Неочищенные тротуары и дороги – не единственная проблема. С каждым днем на обочинах растут и снежные отвалы, которые не дают водителю полного обзора. Человека невысокого роста, а тем более ребенка сразу и не увидишь. Вопрос «Когда будет наведен порядок?» первый заместитель прокурора Великого Новгорода Татьяна Дубровина адресовала не только руководству Новгородского спецавтохозяйства, но и Городского хозяйства. Ведь в прошлые годы существовал график вывоза снега. Есть он сейчас?

Как рассказал генеральный директор Новгородского спецавтохозяйства Сергей Андреев, в эти дни на уборке города задействовано 22 единицы техники, ночью – более 30. Сейчас к работе привлекают еще и субподрядчиков. 4 бригады вывозят снег из города.

По словам Сергея Андреева, предприятие работает не только во время снегопадов, но и после, устраняя их последствия. Но прогноз погоды не обнадеживает, осадки – практически каждый день. Со своей стороны Татьяна Дубровина подчеркнула, что рейды ведомства по уборке города проходят регулярно и они продолжатся. Последний, например, был по сосулькам. Выявленных нарушений множество, как и нависшей с крыш ледяной опасности.



