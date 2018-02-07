



Многие будущие первоклассники не попали в школы, расположенные рядом с домом Оксана Шведова



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В новгородскую школу №36, расположенную в микрорайоне «Ивушки», зачислили 150 первоклассников. Всего в школе появится шесть первых классов, хотя ранее предполагалось, что их будет пять. Списки учащихся уже появились, вот только не все родители увидели в них фамилии своих детей. И больше всех разочарованы те, кто не попал в школу, проживая в непосредственной близости от нее.

Вопрос о том, как попасть в первый класс в школу рядом с домом, по-прежнему остается открытым. В редакцию программы «Вести. Великий Новгород» обратилась семья Голубковых, они живут на Хутынской, а в школу попали в Деревяницы. Родители с таким распределением не согласны, пишут письма в Прокуратуру, комитет образования и Правительство области.

Элеонора Ивановна с грустью показывает школу, куда бы мог попасть ее внук Владик. Однако современная система зачисления в первые классы распорядилась так, что в школу ему теперь придется не идти, а ехать. В ночь на 1 февраля, рассказывает бабушка, заявление через портал им удалось отправить только на 46-ой минуте. Само собой в близлежащую школу внук не попал, хотя очень мечтал об этом.

Владик с родителями живет на Хутынской, бабушка - в «Ивушках». Специально обменяла квартиру ради того, чтобы водить внука в школу. Систему зачисления «по желанию» и «на удачу» Элеонора Ивановна считает в корне неправильной. Приоритет должен быть за теми детьми, которые живут возле школы, а не за теми, кто хочет учиться в ней из-за новизны или хорошего учителя.

Вторую смену директор школы №36 в «Ивушках» готова открыть хоть сейчас, лишь бы разрешили. «За бортом» после приема заявлений осталось 150 будущих первоклашек. После массовой атаки учебного заведения в комитете образования решили вместо 5 начальных классов открыть здесь 6, переоборудовать учительскую, но и это проблемы не решило. «Школа 21 века» не справляется с ни с числом желающих, ни с активным строительством в микрорайоне.

В новой школе №37 на Псковской проблем не меньше. 222 желающих и всего 175 мест. Как ни странно, и здесь большая часть незачисленных видят школу из окна. Директор Татьяна Чеснокова говорит, прямо, что для густонаселенных микрорайонов нужны особые правила приема.

В комитете образования города проблему поняли - портал заработал, но непродуманным остался территориальный принцип. Чтобы исправить ситуацию, в школах, где больше всего желающих, откроют дополнительные классы. На будущее дадут директорам возможность решать, кто и что для них в приоритете - безопасность детей или престиж школы.

Изменить в следующем году планируют и порядок подачи заявлений через портал, МФЦ и школы. Все это будет происходить в один день и в одно время. Пришел родитель в МФЦ, подал заявление - появился в общей таблице, другой решил зайти через портал - следующий в очереди, также и через школу. То есть у каждого будут равные шансы попасть в ту школу, в которую надо. Что же касается территориальной принадлежности, то именно ей, учитывая опыт этого года, будут отдавать предпочтение.



