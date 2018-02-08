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Детский сад деревни Савино занял верхнюю строчку в рейтинге лучших дошкольных образовательных учреждений России
Лилия Кудряшова
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Министерство образования России и Институт изучения детства, семьи и воспитания опубликовали результаты своего исследования, в которое были включены, наряду с детсадами других регионов и 108 – из Новгородской области. Главный критерий – условия, созданные для ребенка.
Ученые – люди въедливые, им важно точно знать, почему в одном детском саду детям комфортно, в другом – не очень. С этой целью каждый год Министерство образования совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания проводят исследования, а затем публикуют рейтинги дошкольных образовательных учреждений России. Нынче в зону их внимания попали 108 детских садов Новгородской области. В результате эксперты заявили: лучший – в деревне Савино. Кстати, вывод этот оказался совершенно неожиданным для педагогического коллектива. Заведующая садиком говорит: «Мы просто работаем так, чтобы нашим детям и их родителям было хорошо».
В этом небольшом детском саду есть все необходимые специалисты: логопед, дефектолог, социальный педагог, музыкальный работник. Почти все воспитатели – с высшим образованием. Но важно вот еще что - все они работают не только по утвержденным образовательным, но и авторским программам. Галина Колесник, например, выбрала для развития своих детей техническое направление, а дети для своего кружка сами придумали название. Теперь «Фиксики» штурмуют основы конструирования.
В этом детском саду знак качества специалистов подтвержден мнением родителей и детей. И уж точно можно считать эту оценку объективной.

08.02.2018 17:56 











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