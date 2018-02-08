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Предприниматель Максим Муратшин стал победителем Всероссийского финала Национальной премии «Бизнес-Успех-2017» в номинации «Лучший экспортный проект»
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В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского финала Национальной премии «Бизнес-Успех-2017». В номинации «Лучший экспортный проект» победил новгородский предприниматель Максим Муратшин.
Его холдинг «Пауэрз» занимается проектированием и производством оборудования для предприятий энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности. Помимо Великого Новгорода, проектно-конструкторские бюро компании открыты в Белгороде, Таганроге и Ростове. Вместе с теми, кто занят непосредственно на производстве – 200 человек. А начинала дело небольшая команда из 20ти единомышленников. В отборе будущих коллег Муратшин по-прежнему участвует сам. Главные критерии: крепкие технические знания, быстрый ум и обучаемость.
Несмотря на это мнение, компания «Пауэрз» доказала: российские предприятия конкурентоспособны. Так, в числе клиентов холдинга – Газпром, металлургические предприятия, компании в области генерирующей энергетики. География поставок в России - от Калининграда до Сахалина, а за рубежом включает Германию, Казахстан, Литву, Бахрейн, Малайзию, Вьетнам и другие страны мира.
08.02.2018 18:01 











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