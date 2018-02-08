



Сообщение о заминировании гостиница Park Inn в Великом Новгороде оказалось ложным



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По данным городского управления МЧС, 7 февраля около 22 часов неизвестный позвонил по номеру 112 и сообщил о том, что заминирована гостиница Park Inn. Реакция последовала незамедлительно. На место тут же выехали полиция, спасатели, пожарные и медики.

Постояльцев и работников отеля эвакуировали и на время проверки сообщения разместили в одном из городских автобусов. Несмотря на это, люди с пониманием отнеслись к вынужденным неудобствам. Не было ни паники, ни недовольства.

В 00.10 проверка здания была завершена, постояльцы смогли вернуться в свои номера, а работники отеля – на рабочие места. Как выяснилось, сообщение о заминировании было ложным. Напомним, это не первый подобный случай в Park Inn. В сентябре прошлого года отель уже попадал в список объектов для экстренной проверки спецслужб.



