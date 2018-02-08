



Родители будущих первоклассников, не попавших в школу по месту жительства, обращаются во все инстанции Оксана Шведова



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Родители детей, которых не зачислили в первые классы 13й новгородской школы, получили уведомления об отказе. Несогласные с таким решением, они обратились в городской комитет по образованию, надеясь на принятие мер. Вечером родители пришли на прием к городскому депутату Андрею Гетманскому. По его словам, такого наплыва своих избирателей он не ожидал.

В холле центра «Диалог» - уставшие от борьбы родители будущих первоклашек. В основном - жители Торговой стороны, многодетные и одинокие мамы. Все они не успели зайти на портал и отправить заявление на зачисление в те самые «счастливые» минуты. Кто-то не попал в 8-ую школу, кто-то в 36-ую, но большинство – в 13-ую. Теперь каждому из них предлагают возить детей на другой конец города или в Деревяницы.

На приём к Андрею Гетманскому выстроилась целая очередь. Родители все подходили и подходили. С депутатом для многих связана последняя надежда на то, что ребенок все же пойдет в школу рядом с домом. Мамы и папы уверены - только вместе они смогут повлиять на изменение нынешней несовершенной, по их мнению, системы зачисления в первые классы.

В эти дни недовольные родители пишут в прокуратуру, Министерство образования, Правительство области. Главное требование - вернуть первоочередное право зачисления тем, кто живёт рядом с учебным заведением, как это было всегда. В ситуации, которая сложилась в этом году, городской комитет образования обещает разобраться уже на следующей неделе, когда будет ясно, сколько именно первоклассников не попали в близлежащие школы. Правда, открытие дополнительных классов проблему не решит, уверены родители. Они считают, что нужна вторая смена.



