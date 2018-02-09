



Заместитель Генерального прокурора России Александр Гуцан принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Новгородской области Максим Петров



Фото Видео

В Великий Новгород с рабочим визитом прибыл заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан. Он принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Новгородской области. Сотрудники ведомства подвели итоги работы за прошлый год и назвали приоритетные задачи на год нынешний.

Уровень преступности на территории области в прошлом году снизился на семь с половиной процентов. Прокурор Андрей Гуришев начал свой доклад со статистики. При этом эффективность раскрытия преступлений правоохранителями упала на четыре десятых процента. В числе аутсайдеров - Чудовский и Валдайский районы, а также Великий Новгород. Что качается соблюдения федерального законодательства, то в 2017-ом было выявлено более 17-ти тысяч нарушений. По материалам проверок надзорного ведомства возбуждено 133 уголовных дела, а к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 3600 лиц. Говоря о существующих проблемах, Андрей Гуришев упомянул о долгах государственных и муниципальных учреждений перед бизнесом.

Сейчас их сумма по региону превышает 700 миллионов рублей, из них больше половины накоплено в сфере здравоохранения. Не остался равнодушен к этой проблеме и заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан.

Губернатор Андрей Никитин в своем выступлении отметил, что в нынешнем году региональный бюджет спроектирован так, что сумма таких задолженностей должна пойти на спад. Ожидается и сокращение очереди на получение жилья детьми-сиротами. После вмешательства прокуратуры статья расходов на эти цели в бюджете области была увеличена до 241-ого миллиона рублей. Отдельное внимание глава региона уделил нарушениям трудового законодательства, благодаря мерами прокурорского реагирования, в 2017-ом была погашена задолженность по заработной плате на сумму более 85-ти миллионов рублей. Главным приоритетом в своем докладе Андрей Никитин обозначил сохранность бюджетных средств, в частности губернатор призвал усилить контроль за строительством социальных объектов.

Завершилась первая часть заседания на приятной ноте. Сотрудники ведомства подвели итоги конкурса на звание «Лучшей городской, районной, специализированной прокуратуры области» Первое место занял коллектив надзорного ведомства Новгородского района, за что и был отмечен дипломом победителя. Вторая часть заседания прошла уже без журналистов.





