



Губернатор Андрей Никитин встретился с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Сергеем Ястребовым



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Губернатор Андрей Никитин встретился с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Сергеем Ястребовым. В первую очередь они обсудили вопросы экологии озер Валдайского водораздела.

Еще одна тема, неразрывно связанная с водными объектами, – это подтопление населенных пунктов области, выходившими из берегов реками. Этот вопрос тоже на повестке дня и в планах для последующего решения.

Как подчеркнул глава региона, во время визита заместителя министра удалось синхронизировать областные и федеральные планы по ключевым вопросам в сфере природных ресурсов и экологии.



