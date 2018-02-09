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|Губернатор Андрей Никитин встретился с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Сергеем Ястребовым
Губернатор Андрей Никитин встретился с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Сергеем Ястребовым. В первую очередь они обсудили вопросы экологии озер Валдайского водораздела.
Еще одна тема, неразрывно связанная с водными объектами, – это подтопление населенных пунктов области, выходившими из берегов реками. Этот вопрос тоже на повестке дня и в планах для последующего решения.
Как подчеркнул глава региона, во время визита заместителя министра удалось синхронизировать областные и федеральные планы по ключевым вопросам в сфере природных ресурсов и экологии.
|09.02.2018 18:48
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