



Губернатор оценил качество ремонта школы №4 и центра «Хелпер», проведенного на средства, выделенные из резервного фонда Президента Елена Пилосова



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Первым объектом для посещения стала 4-я школа. Основные работы сейчас уже скрыты от человеческого глаза. Хотя трещина, которая год назад пошла по торцу здания, грозила обрушением всей школы. Стяжку пришлось делать по всей стене.

Какой объем работ пришлось выполнить строителям, сегодня наглядно демонстрируют фотографии. Несмотря на выделенные из резервного фонда Президента почти два с половиной миллиона рублей, ремонт необходимо было завершить до конца года. Подрядчик с поставленной задачей справился за два месяца. Правда, как подчеркнул Андрей Никитин, и получение средств и сам ремонт в столь короткие сроки стали возможны только благодаря уже готовому проекту. Так что, если руководство школы намерено и дальше приводить здание в порядок, оснащать его современным оборудованием, а такие планы есть, то без предварительной подготовки здесь не обойтись.

Центру «Хелпер» на миллион с лишним рублей из резервного фонда Президента удалось отремонтировать весь фасад. Здесь были свои трудности. Все-таки, это здание – памятник архитектуры 18 века. Но все работы удалось провести в течение месяца.

Начатый ремонт, конечно, хочется продолжить, подчеркнул главный врач Магомед Ассадулаев. Но стоимость работ не маленькая – пять миллионов рублей. В 17-м году сделали кровлю, требуют ремонта и внутренние помещения. Андрей Никитин не только выслушал все пожелания, но и познакомился с работой "Хелпера".

Подводя итоги своего визита, глава региона подчеркнул, что на такой вид поддержки область будет заявляться и дальше.

Андрей Никитин также добавил, что полученный колоссальный опыт поможет не только при освоении федеральных, но и областных средств. Дополнительные источники финансирования уже найдены, но интригу - какому учреждению они предназначены, - раскрывать не стал.



