



Обрушившийся козырек над подъездом жилого дома в Великом Новгороде повредил газовую магистраль Лилия Кудряшова



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10 февраля около часа ночи в оперативную службу 112 поступил звонок от жильцов дома 86 по улице Черняховского. Обрушился козырёк над подъездом, который при падении разорвал газовую трубу. На место ЧП срочно выехали специалисты аварийных служб и главного управления МЧС по Новгородской области. Дом был отключен от подачи газа и воды. На следующий день с утра начались ремонтные работы.

Лучше даже не предполагать, что могло бы случиться, если бы ночью с субботы на воскресенье один из жильцов дома по улице Черняховского, 86 не вышел бы покурить у подъезда.

По рассказам очевидцев, козырек при падении вырвал газовую трубу. Газ начал поступать в подъезд и в квартиры. Жилец, который выходил покурить, поднял весь подъезд, вывел людей. Вызвали аварийную газовую службу, вызвали МЧС.

С 9-ти утра воскресенья двор дома был заставлен техникой: подъехали ремонтные бригады газовой службы, автокран от управляющей компании, дежурили машины МЧС. К тому моменту, как к месту ЧП подъехала наша съемочная группа, козырьки над всеми подъездами не только того дома, где обрушился один из них, но и дома напротив, были срезаны полностью. На вопрос, почему произошла авария, представитель управляющей компании растеряно гадала, что стало ее причиной.

Дом старый, 1965-го года ввода в эксплуатацию. Козырьки – железобетонные. Два дня здесь сбивали сосульки. Может быть, из-за того, что сосульки падали, получилась такая ситуация. Может, погодные условия. Может, из-за того, что уже козырьки сами по себе такие. Но когда проходили осмотры, козырьки еще были в нормальном состоянии.

По словам представителя УК «Дельта Плюс», как и положено, проверка состояния козырьков над подъездами проходит два раза в год: весной и осенью. Вот и нынче главный инженер управляющей компании поставил свою подпись под актом обследования. Хотя на общем собрании дома информация о том, что нужно менять прогнившие насквозь конструкции на новые, звучала. Но жильцы приняли решение направить средства со статьи «текущий ремонт» на латание других дыр дома, где за 53 года с момента его ввода в эксплуатацию, ни разу не было капитального ремонта. Кстати, претензий к управляющей компании «Дельта Плюс» у жителей дома 86, как ни странно в этой ситуации, нет!

Причина ЧП, считают жильцы дома 86 по улице Черняховского, в том, что дом просто рассыпается уже на глазах. И нужно не козырьки менять над подъездами, а ставить его на капитальный ремонт.

Кстати, в ведение от прежней управляющей к нынешней дом перешел с немалыми долгами и фронтом текущих ремонтных работ. Что же касается сроков капитального ремонта разных систем дома, то они числятся с 2019-го по 2043-ий год. Что обрушится здесь в следующий раз?! А газ и воду, который отключили ночью в субботу, жильцам дали к обеду воскресенья.





