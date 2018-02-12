



Председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева озвучила журналистам некоторые особенности предстоящих выборов



Фото 544 избирательных участка на 503 тысячи избирателей. Председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева озвучила журналистам некоторые особенности предстоящих выборов. Так 42 участка будут оборудованы современными КОИБами, 220 пунктов оснастят камерами видеонаблюдения, в этот список попали участки, где число избирателей превышает 1000 человек. Под прицелом окажутся и территориальные комиссии, куда будут стекаться все данные во время голосования и уже после подсчета голосов. Среди новшеств кампании - поквартирный обход. С 15 февраля члены избирательных комиссий пойдут в гости к новгородцам, планируют не просто информировать жителей, но заодно и уточнить список избирателей.

Рассказала Татьяна Лебедева и об инициативе «Коммунистов России» провести в день выборов референдум об отмене указа губернатора о повышении тарифов на ЖКХ. Речь идет о предельном индексе роста совокупного платежа для жителей Великого Новгорода, он составит 9,5 процентов, в то время как в среднем по области повышение запланировано на уровне 7,6 процентов. Сейчас заявку проверяют, если претензий не возникнет, то она будет направлена в областную думу. Решение об этом в избиркоме должны принять до 20 февраля. Впрочем, референдум может стать не единственным спутником нынешних выборов. Сейчас решается вопрос о проведении 18 марта голосования по программе «Комфортная городская среда».

По мнению Татьяны Лебедевой, вряд ли идея совместить выборы и опрос связана с желанием повысить явку на выборах. Скорее наоборот, - предполагает председатель регионального избиркома, - органы местного самоуправления используют главные выборы страны как шанс высказаться новгородцам и большинством голосов выбрать территории, которые будут благоустроены в этом году.



