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Председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева озвучила журналистам некоторые особенности предстоящих выборов
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544 избирательных участка на 503 тысячи избирателей. Председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева озвучила журналистам некоторые особенности предстоящих выборов. Так 42 участка будут оборудованы современными КОИБами, 220 пунктов оснастят камерами видеонаблюдения, в этот список попали участки, где число избирателей превышает 1000 человек. Под прицелом окажутся и территориальные комиссии, куда будут стекаться все данные во время голосования и уже после подсчета голосов. Среди новшеств кампании - поквартирный обход. С 15 февраля члены избирательных комиссий пойдут в гости к новгородцам, планируют не просто информировать жителей, но заодно и уточнить список избирателей.
Рассказала Татьяна Лебедева и об инициативе «Коммунистов России» провести в день выборов референдум об отмене указа губернатора о повышении тарифов на ЖКХ. Речь идет о предельном индексе роста совокупного платежа для жителей Великого Новгорода, он составит 9,5 процентов, в то время как в среднем по области повышение запланировано на уровне 7,6 процентов. Сейчас заявку проверяют, если претензий не возникнет, то она будет направлена в областную думу. Решение об этом в избиркоме должны принять до 20 февраля. Впрочем, референдум может стать не единственным спутником нынешних выборов. Сейчас решается вопрос о проведении 18 марта голосования по программе «Комфортная городская среда».
По мнению Татьяны Лебедевой, вряд ли идея совместить выборы и опрос связана с желанием повысить явку на выборах. Скорее наоборот, - предполагает председатель регионального избиркома, - органы местного самоуправления используют главные выборы страны как шанс высказаться новгородцам и большинством голосов выбрать территории, которые будут благоустроены в этом году.

12.02.2018 19:19 











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