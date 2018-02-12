



Губернатор Андрей Никитин провел совещание, посвященное вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Тэммо



Фото В начале встречи губернатор попросил докладчиков не увлекаться цифрами, а сосредоточиться на конкретных предложениях по улучшению качества жизни населения. Состояние жилья (старого и нового) - первое, на чем сделал акцент Андрей Никитин. Более 40% жилого фонда построено более полувека назад. При этом качество нового, так называемого социального, оставляет желать лучшего.

Отдельно губернатор выделил проблему покупки жилья молодыми семьями, заметив, что отток населения из региона связан в первую очередь с невозможностью приобретения жилья.

Не менее острая проблема – качество питьевой воды. Активная работа по улучшению ситуации начнется с этого года. Станции обезжелезивания воды установят в Пестово и Холме. Планы на 2019 и 2020 годы тоже расписаны.

Работа управляющий компаний с этого года тоже – под особым контролем. Председатель комитета государственного жилищного надзора Евгений Новожилов доложил о проведенном лицензировании и результатах проверок. В прошлом году выявили 690 нарушений (это больше, чем было ранее). Исходя из этого, был составлен рейтинг управляющих организаций. Информация будет обнародована. Андрей Никитин особо подчеркнул, что в этой сфере не должно быть мошенников. И любые попытки обмана жителей должны строго пресекаться. Именно по этой причине правительство региона, с учетом опыта соседей, приняло решение о создании центра управления платежами. Создан он будет на базе информационно-аналитического центра по ЖКХ. Чтобы управлять ситуацией, новгородцы будут пользоваться единым платежным документом, в котором будут указаны абсолютно все услуги: вода, газ, электроэнергия.

Для того чтобы подготовить к переходу на единый платежный документ жителей областного центра, ориентировочно понадобится 5 месяцев. Цифровая платформа, охватывающая всю область, должна заработать к концу этого года.



